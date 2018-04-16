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Художественная труппа Китая посетила Монумент дружбы Китая и КНДР
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Художественная труппа Китая посетила Монумент дружбы Китая и КНДР 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Пхеньян, 16 апреля /Синьхуа/ — Находящаяся в КНДР с визитом художественная труппа Китая в понедельник посетила Монумент дружбы Китая и КНДР в Пхеньяне и почтила память павших китайских добровольцев, которые потеряли жизни в Войне сопротивления американской агрессии и поддержки Кореи.
Художественная труппа Китая во главе с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао 13 апреля прибыла в Пхеньян для участия в художественном фестивале дружбы «Апрельская весна». В ходе поездки более 200 членов художественной труппы Китая почтили память павших.
Монумент дружбы Китая и КНДР был установлен в 1959 году в Пхеньяне. Корпус башни состоит из 1025 гранитных и мраморных кирпичей, которые символизирует то, что китайские добровольцы отправились на войну в КНДР 25 октября 1950 года. —0—
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