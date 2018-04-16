«Весенняя неделя добра» состоялась в Черемушках

«Если каждый возьмет за правило творить добро, мир станет счастливее» — именно такой девиз у акции «Весенняя неделя добра», в которой приняли участие сотрудники центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» и волонтеры района Черемушки

Поддержала акцию и председатель Совета ветеранов района Черемушки Маргарита Сергеевна Ерастова. Волонтеры, вместе с «Хорошим настроением» провели субботник по уборке помещений Советов ветеранов на Профсоюзной улице и улице Цюрупы. Кроме этого, состоялся и традиционный субботник «С Хорошим настроением» по уборке дворовой территории рядом с центром. Также прошел конкурс «Быстрая метла и ловкие грабли», победителями которого стали самые юные участники мероприятия.