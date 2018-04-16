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«Весенняя неделя добра» состоялась в Черемушках
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«Весенняя неделя добра» состоялась в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
«Если каждый возьмет за правило творить добро, мир станет счастливее» — именно такой девиз у акции «Весенняя неделя добра», в которой приняли участие сотрудники центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» и волонтеры района Черемушки.
Поддержала акцию и председатель Совета ветеранов района Черемушки Маргарита Сергеевна Ерастова. Волонтеры, вместе с «Хорошим настроением» провели субботник по уборке помещений Советов ветеранов на Профсоюзной улице и улице Цюрупы. Кроме этого, состоялся и традиционный субботник «С Хорошим настроением» по уборке дворовой территории рядом с центром. Также прошел конкурс «Быстрая метла и ловкие грабли», победителями которого стали самые юные участники мероприятия.
Весенняя неделя добра проходит с 14 по 22 апреля. Это массовая акция, в которой принимает участие огромное количество добровольцев по всей России. В акции могут участвовать любой желающий независимо от социального статуса: школьник, студент, представитель органов власти и СМИ, государственное учреждение и коммерческая организация. Всех этих людей объединяет желание совершать добрые поступки, которые принесут пользу людям, обществу и природе.
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