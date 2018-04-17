В Подмосковье пройдёт более тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь»

Московской области пройдёт более тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь» 21 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.

Главная тема — «Магия книги».

В акции принимают участие библиотеки, книжные магазины, музеи, арт-пространства. Они продлят время своей работы и предложат посетителям культурно-развлекательную программу.

Например, в Щёлковской городской библиотеке проведут интеллектуальный квест по мотивам сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

Истринская центральная районная библиотека имени Чехова предложит «погружение в мир фэнтези» и концерт средневековой музыки.

В 2017 году гостями подмосковной «Библионочи» стали около 19 тыс. человек. В этот раз организаторы ожидают не менее 20 тыс.

Ранее m24 сообщало, что участников «Библионочи» пригласили в главный зал РГБ.