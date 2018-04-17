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В Подмосковье пройдёт более тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь»
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Подмосковье пройдёт более тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В Московской области пройдёт более тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь» 21 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.
Главная тема — «Магия книги».
В акции принимают участие библиотеки, книжные магазины, музеи, арт-пространства. Они продлят время своей работы и предложат посетителям культурно-развлекательную программу.
Например, в Щёлковской городской библиотеке проведут интеллектуальный квест по мотивам сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Истринская центральная районная библиотека имени Чехова предложит «погружение в мир фэнтези» и концерт средневековой музыки.
В 2017 году гостями подмосковной «Библионочи» стали около 19 тыс. человек. В этот раз организаторы ожидают не менее 20 тыс.
Ранее m24 сообщало, что участников «Библионочи» пригласили в главный зал РГБ.
RT на русском: последние новости
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