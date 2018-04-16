На «Библионочи» в Подмосковье ожидают около 20 тысяч участников

В библиотеках области запланировано проведение более тысячи мероприятий. Организаторы «Библионочи» в Московской области ожидают, что к акции присоединяться около 20 тысяч участников, сообщает «Радио 1». В этом году темой акции стала «Магия книги». Развлекательные мероприятия пройдут в библиотеках, литературных музеях, книжных магазинах. — В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей, — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева Так, в центральной библиотеке в Дмитрове будет воссоздана атмосфера 1920-х годов. Здесь будет организована изба-читальня, также организаторы проведут конкурс плакатов. Все желающие смогут подписать открытки перьевыми ручками или с помощью печатных машинок. В Щелковской городской библиотеке проведут квест «Магия одной книги» по произведению «Маленький принц». Для гостей покажут крио-шоу «Ее величество — наука!»