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Снижение акций «Русала» прекратится до выхода новых негативных новостей, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»
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Снижение акций «Русала» прекратится до выхода новых негативных новостей, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
На торгах на Московской бирже акции тоже в первые минуты сильно просели, но к середине дня падение составляет около 5,5%. Пока не выйдет новых негативных новостей по "Русалу", дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в Норильском Никеле, на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости, получит поддержку от правительства.
Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных. Это хороший сигнал. Волатильность на рынках падает. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя, я полагаю, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее второй половины мая.
Прайм: последние новости
Акции "Русала" на открытии торгов теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов Рубль днем пытается перейти к коррекционному росту ЦБ сообщил о снижении рубля на 2-3% в марте из-за роста геополитической напряженности
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