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Расходы на проведение дегустации нужно описывать детально
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Расходы на проведение дегустации нужно описывать детально 

Время бухгалтера 1 час назад
Инспекция по итогам выездной проверки вычла из налоговой базы компании расходы и вычеты по НДС.
Они были заявлены организацией в отношении рекламных услуг. Но в инспекции решили, что в на самом деле фирма-агент оказала все услуги исключительно на бумаге.
Так, по договору она обязалась: — организовать трансляции рекламных радиороликов по внутренней сети в розничных магазинах; — провести рекламные акций в виде проведения дегустаций товаров в отделах магазинов; — разместить печатную информацию о продукции в розничных каталогах.
Однако подтверждений того, что все это в реальности было выполнено, компания представить не смогла. Составленные акты носили исключительно формальный характер. Конкретные услуги, их наименование и количество в них не указаны. В чем конкретно выразились действия агента, не поясняется. Стоимость каждого вида услуг в актах не отмечена, как и нет сведений о критериях, которые использовались при формировании цены и определении стоимости по рекламным услугам.
Документы, свидетельствующие о пребывании сотрудников исполнителя или иных привлекаемых им лиц в торговых точках при проведении дегустаций товаров и других мероприятиях, не представлены.
Кроме того, сотрудница компании, работающая в должности маркетолога, заявила на допросе в инспекции, что организация напрямую взаимодействовала с розничными магазинами при проведении рекламных акций. Фирма-агент ей не известна. Данным показаниям стоит доверять, поскольку в должностные обязанности указанной сотрудницы как раз входила организация рекламных акций в торговых сетях.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.03.2018 № Ф07-1667/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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