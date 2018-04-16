Расходы на проведение дегустации нужно описывать детально

Инспекция по итогам выездной проверки вычла из налоговой базы компании расходы и вычеты по НДС.

Они были заявлены организацией в отношении рекламных услуг. Но в инспекции решили, что в на самом деле фирма-агент оказала все услуги исключительно на бумаге.

Так, по договору она обязалась: — организовать трансляции рекламных радиороликов по внутренней сети в розничных магазинах; — провести рекламные акций в виде проведения дегустаций товаров в отделах магазинов; — разместить печатную информацию о продукции в розничных каталогах.

Однако подтверждений того, что все это в реальности было выполнено, компания представить не смогла. Составленные акты носили исключительно формальный характер. Конкретные услуги, их наименование и количество в них не указаны. В чем конкретно выразились действия агента, не поясняется. Стоимость каждого вида услуг в актах не отмечена, как и нет сведений о критериях, которые использовались при формировании цены и определении стоимости по рекламным услугам.

Документы, свидетельствующие о пребывании сотрудников исполнителя или иных привлекаемых им лиц в торговых точках при проведении дегустаций товаров и других мероприятиях, не представлены.

Кроме того, сотрудница компании, работающая в должности маркетолога, заявила на допросе в инспекции, что организация напрямую взаимодействовала с розничными магазинами при проведении рекламных акций. Фирма-агент ей не известна. Данным показаниям стоит доверять, поскольку в должностные обязанности указанной сотрудницы как раз входила организация рекламных акций в торговых сетях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.03.2018 № Ф07-1667/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»