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В Севастополе задумались о создании рыбного рынка
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В Севастополе задумались о создании рыбного рынка 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Севастопольский морской порт рассматривает возможность организации в городе рыбного рынка. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Сергей Емельянов.
"Проект создания рыбного рынка прорабатывается в порту. Локация пока не определена. Это место будет ближе всего к рыбакам, которые сдают рыбу. Сейчас у нас такое место в районе Камышовой бухты. Здесь мы и рассматриваем возможность создания рыбного рынка", — сказал он.
При этом Емельянов опроверг информацию некоторых городских СМИ, что объект планируется открыть на Графской пристани. «Севморпорт не планирует организовывать рыбный рынок в районе Графской пристани. Она не принадлежит Севморпорту, а принадлежит Черноморскому флоту. И историческое место точно не предназначено для рыбного рынка», — подчеркнул гендиректор.
Ранее о планах разместить рынок на Графской пристани написали ряд местных сайтов. По словам Емельянова, журналисты неправильно поняли информацию о планах Севморпорта, озвученных во время недавнего мероприятия, посвященного развитию туризма в Севастополе.
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