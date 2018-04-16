В Севастополе задумались о создании рыбного рынка

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . Севастопольский морской порт рассматривает возможность организации в городе рыбного рынка. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Сергей Емельянов.

"Проект создания рыбного рынка прорабатывается в порту. Локация пока не определена. Это место будет ближе всего к рыбакам, которые сдают рыбу. Сейчас у нас такое место в районе Камышовой бухты. Здесь мы и рассматриваем возможность создания рыбного рынка", — сказал он.

При этом Емельянов опроверг информацию некоторых городских СМИ, что объект планируется открыть на Графской пристани. «Севморпорт не планирует организовывать рыбный рынок в районе Графской пристани. Она не принадлежит Севморпорту, а принадлежит Черноморскому флоту. И историческое место точно не предназначено для рыбного рынка», — подчеркнул гендиректор.

Ранее о планах разместить рынок на Графской пристани написали ряд местных сайтов. По словам Емельянова, журналисты неправильно поняли информацию о планах Севморпорта, озвученных во время недавнего мероприятия, посвященного развитию туризма в Севастополе.