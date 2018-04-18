Минэкономразвития сообщило о замедлении темпов роста ВВП в марте

В марте этого года внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 0,7 процента по отношению к марту 2017-го, при этом в целом за первый квартал прирост составил 1,1 процента. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене министерства экономического развития «Картина деловой активности», опубликованном 18 апреля на сайте ведомства.

По уточненной оценке, в январе прирост ВВП составил 1,4 процента год к году, в феврале — 1,3 процента. Замедление темпа роста в марте Минэкономразвития связало в первую очередь со спадом в строительной сфере на 9,7 процента. Из-за этого общий темп прироста экономики снизился на 0,3 процентных пункта. Отрицательный вклад также внесла оптовая и розничная торговля (минус 0,2 процентных пункта). «Существенный положительный вклад, как и месяцем ранее, продолжает вносить сектор услуг», — отмечает ведомство.

Темпы роста индекса промпроизводства в марте в годовом выражении составили процент. «В разрезе видов деятельности наибольший положительный вклад в динамику промышленного производства внес металлургический комплекс», — говорится в бюллетене. По оценкам Минэкономразвития, положительный рост показывают производство драгоценных, цветных металлов и ядерного топлива, химический комплекс и пищепром. Основной отрицательный вклад в марте внесли отрасли машиностроения и сектор выпуска стройматериалов, что в целом согласуется со спадом в строительном секторе, зафиксированным в марте, заключили в ведомстве.