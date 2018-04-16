Бывшее профессиональное училище в Сарове Нижегородской области продают с молотка

Бывшее профессиональное училище в Сарове Нижегородской области выставлено на продажу. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО Саров Нижегородской области.

Согласно информации, комитет по управлению муниципальным имуществом проводит аукцион по приватизации муниципального имущества 21 мая в администрации Сарова. На торги выставлено здание бывшего профессионального училища по улице Зернова,26 и комплекс зданий на ул. Силкина, который включает в себя мастерскую, склад ГСМ, малярный цех и столярное отделение.

Начальная цена приватизации здания училища — 26,85 млн рублей, площадь объекта — 1,2 кв. м., шаг аукциона — 1,3 млн рублей.

Начальная цена комплекс зданий на ул. Силкина составляет 28,35 млн рублей, общая площадь зданий — 1,62 тыс. кв. м., шаг аукциона — 1,417 млн рублей.