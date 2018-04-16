Ещё
Население возвращает деньги в банки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Население возвращает деньги в банки 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
За I квартал этого года вклады населения в российских банках увеличились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их размер составил 26,05 трлн руб., отчитался Центробанк. Это данные без учета банков с отозванной лицензией и валютного курса.
Но в январе население вынесло из банков 1,5% вкладов. В феврале и марте граждане, напротив, несли деньги в банки: приток составил соответственно 1,4% и 0,7%. Таким образом, в марте банки полностью компенсировали отток депозитов населения, который произошел в начале года.
Доля валютных вкладов за март не поменялась и составила 20,2%, отмечает регулятор.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист БКС Владимир Тихомиров объясняют рост банковских портфелей вкладов повышением зарплат в госсекторе перед президентскими выборами.
Вероятно, часть этих средств сохранилось на депозитах, считает Орлова. «Но остается вопрос: снимут ли граждане в ближайшие месяцы свои деньги и направят на потребление или сохранят их на счетах, учитывая нестабильную обстановку в мире», — рассуждает она.
«В целом реальные доходы населения немного растут, но тенденция не настолько серьезная, чтобы говорить о том, что у людей появилось много денег, которые они готовы хранить на депозитах», — констатирует Тихомиров. По его словам, говорить об устойчивой тенденции роста вкладов пока преждевременно.
«Скорее всего, индексации были единовременными. Поэтому пока не стоит ждать, что вклады населения будут расти быстрее прошлых ожиданий», — добавляет Орлова. Ее прогноз — рост на 7% по итогам 2018 г.
Приток средств населения в банках происходил несмотря на снижение ставок вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов для физических лиц в 10 крупнейших российских банках за февраль-март снизилась с 7,08% до 6,53% годовых. Еще в конце прошлого года она составляла 7,33% годовых.
Ключевая ставка ЦБ с начала года снизилась на 0,5 процентного пункта до 7,25%.
«Динамика прошлого года показывает, что депозитные ставки в целом следуют за ключевой, но при этом снижаются чуть медленнее, чем ключевая. Они продолжат снижаться в течение года и в его конце, вероятно, окажутся в диапазоне 5,5-6% в среднем по системе», — говорила ранее главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Ведомости: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина Рынок отреагировал на заявление Трампа о возможном ударе по Сирии Рубль закончил день ростом после падения ниже 80 рублей за евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки155
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии88
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы77
Согласована единая позиция по Сирии281
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение