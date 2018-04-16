Москвичи в «Тотальном диктанте» чаще всего ошибались в словах «чересчур» и «струганый» 

При написании «Тотального диктанта» москвичи чаще всего делали ошибки в словах «струганый» и «чересчур», сообщила РИАМО в понедельник координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В этом году акция прошла в России 14 апреля. Для диктовки был выбран текст нового романа писательницы Гузель Яхиной «Дети мои». Всего в акции по проверке грамотности «Тотальный диктант в Москве приняли участие более 20 тысяч человек.