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Москвичи в «Тотальном диктанте» чаще всего ошибались в словах «чересчур» и «струганый»
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Москвичи в «Тотальном диктанте» чаще всего ошибались в словах «чересчур» и «струганый» 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
При написании «Тотального диктанта» москвичи чаще всего делали ошибки в словах «струганый» и «чересчур», сообщила РИАМО в понедельник координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В этом году акция прошла в России 14 апреля. Для диктовки был выбран текст нового романа писательницы Гузель Яхиной «Дети мои». Всего в акции по проверке грамотности «Тотальный диктант в Москве приняли участие более 20 тысяч человек.
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