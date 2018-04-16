Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,26 проц.

Токио, 16 апреля / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,26 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 21835,53 пункта, что на 56,79 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, вырос на 6,86 пункта или 0,40 проц., составив 1736,22 пункта.