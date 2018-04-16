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На минувшей неделе россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж
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На минувшей неделе россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Причина, по словам экспертов, в колебании курса валют. Так, в ночь со вторника на среду, 18 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 77RUB и 1USD = 62,50RUB. Для их расчета применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. «То есть, на каждые $100 стоимости билета, путешественникам придется заплатить дополнительные 500 руб. Сейчас (с 11 по 17 апреля включительно) курс составляет:
1EUR = 72RUB и 1USD = 59RUB», — уточнили представители Туту.ру.
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