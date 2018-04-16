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Волгоградцев приглашают на «Библионочь»
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Волгоградцев приглашают на «Библионочь» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С 20 на 21 апреля читателей Волгоградской области приглашают на «Библионочь».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, участники акции смогут побывать на литературных вечерах, лекциях, презентациях, инсталляциях, мастер-классах, выставках. Так, в Горьковке пройдут чтения «Семь ужасов Говарда Лавкрафта» и литературоведческая лекция «Чехов и Экзюпери: волшебство и абсурд».
К Всероссийской культурной акции присоединятся около 200 библиотек области. Напомним, в прошлом году в мероприятии участвовало более 15 500 волгоградцев.
С адресами проведения акции можно ознакомиться здесь.
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