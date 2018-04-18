В Волгоградской библиотеке для молодежи проведут мастер-класс по оригами

20 апреля в Волгоградской библиотеке для молодежи в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» состоится мастер-класс по оригами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в библиотеке, гости узнают о разновидностях складывания фигурок из бумаги и попробуют сделать их своими руками. Так, например, классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги без применения ножниц, а модульное представляет собой целую фигуру, собирающуюся из множества одинаковых частей, которые затем соединяются путём вкладывания их друг в друга. Участники также смогут попробовать свои силы в составлении кусудам — шарообразных фигур, состоящих из бумажных конусовидных элементов.

Отметим, оригами развивает внимательность, аккуратность, формирует тонкие движения пальцев рук, творческую фантазию и даже успокаивает нервы.

Начало мастер-класса в 17:00.