Неосвоенные участки игорной зоны «Приморье» выставят на торги

ВЛАДИВОСТОК , 16 апреля. / ТАСС /. Участки земли в игорной зоне «Приморье», которые инвесторы не смогли освоить до настоящего времени, снова выставят на торги. Об этом журналистам в понедельник после совещания с руководством Приморского края сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.

"По игорной зоне будут объявлены торги. Наши коллеги, кто занимался игорной зоной, очень долго ждали исполнения обязательств со стороны ряда инвесторов. Мне кажется, что ждать уже нет никакого смысла. Там, где инвесторы не вышли на площадку и ничего не делают, надо просто забирать у них земельные участки", — сказал Трутнев.

Он добавил, что на тех площадках, где строительство идет, но медленными темпами, нужно плотнее работать с инвесторами, задавать вопросы. Если нужна помощь — помогать, а если инвестор сам затягивает строительство, то принимать другие меры.

"В настоящее время у нас есть десять свободных участков общей площадью 60,8 га. С рядом потенциальных инвесторов уже ведутся переговоры", — отметил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко . Вырученные деньги власти вкладывают в строительство дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения и других коммуникаций в интегрированной зоне «Приморье».