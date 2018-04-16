Правовой комитет РАКИБ решил улучшить законопроекты о регулировании рынка криптовалют

По поручению Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы , РАКИБ подготовил отзыв на три законопроекта, связанных с правовым регулированием криптовалют.

Комитет по финансовым рынкам поручил РАКИБ подготовить отзыв на три законопроекта «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций» и «О внесении изменений в части 1,2 и 4 ГК РФ ». Инициативы находятся на рассмотрении Госдумы РФ.

В результате анализа, сделаны общие выводы и предложены поправки. После изучения проектов, эксперты сделали заключения о том, что они не предусматривают возможности оборота криптовалюты, не содержат ответов на существенные для рынка вопросы и требуют доработки в части унификации применяемой терминологии и дефиниций. В них нет единообразного определения статуса цифровой валюты и токенов. Представители ассоциации считают, что принятие законопроектов в предложенной форме не обеспечит создание в России полноценное регулирование и благоприятного инвестиционного климата в этом направлении.

Для того чтобы отразить объективную позицию участников рынка и сформулировать комментарии к нормативным актам, в ходе работы РАКИБ привлекли не только внутренних экспертов, но и специалистов из организаций, сотрудничающих с ассоциацией.

Елена Гультяева , руководитель правового комитета РАКИБ, отметила, что эксперты тщательно обсуждали законопроекты и все их рекомендации аргументированы.

Напомним, что Госдума рассмотрит 27 законопроектов о криптовалюте и блокчейне в 2018 году.

текст: Иван Маличенко, фото: Государственная Дума