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Правовой комитет РАКИБ решил улучшить законопроекты о регулировании рынка криптовалют
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Правовой комитет РАКИБ решил улучшить законопроекты о регулировании рынка криптовалют 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
По поручению Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы, РАКИБ подготовил отзыв на три законопроекта, связанных с правовым регулированием криптовалют.
Комитет по финансовым рынкам поручил РАКИБ подготовить отзыв на три законопроекта «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций» и «О внесении изменений в части 1,2 и 4 ГК РФ». Инициативы находятся на рассмотрении Госдумы РФ.
В результате анализа, сделаны общие выводы и предложены поправки. После изучения проектов, эксперты сделали заключения о том, что они не предусматривают возможности оборота криптовалюты, не содержат ответов на существенные для рынка вопросы и требуют доработки в части унификации применяемой терминологии и дефиниций. В них нет единообразного определения статуса цифровой валюты и токенов. Представители ассоциации считают, что принятие законопроектов в предложенной форме не обеспечит создание в России полноценное регулирование и благоприятного инвестиционного климата в этом направлении.
Для того чтобы отразить объективную позицию участников рынка и сформулировать комментарии к нормативным актам, в ходе работы РАКИБ привлекли не только внутренних экспертов, но и специалистов из организаций, сотрудничающих с ассоциацией.
Елена Гультяева, руководитель правового комитета РАКИБ, отметила, что эксперты тщательно обсуждали законопроекты и все их рекомендации аргументированы.
Напомним, что Госдума рассмотрит 27 законопроектов о криптовалюте и блокчейне в 2018 году.
текст: Иван Маличенко, фото: Государственная Дума
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