Курс биткоина внезапно поднялся на 11%

Одни эксперты говорят о пампе ‐ так называется попытка спекулянтов искусственно увеличить стоимость для быстрой выгоды, другие связывают рост с напряженной геополитической обстановкой в мире, есть и третьи, чьи версии звучат максимально экстравагантно, все их озвучит телеканал «360».

Резкий рост курса биткоина на слэнге криптовалютных трейдеров называется «ту зе мун» — то есть к луне. Он произошел еще на прошлой неделе, а именно — 12 апреля, когда в России празднуют День космонавтики. Совпадение? Чтобы это выяснить, съемочная группа телеканала «360» приехала в Международный центр торговли, сегодня здесь проходит конференция — «Цифровизация экономики».

Где-где, а там точно есть люди, которые подскажут: бежать покупать биткоин, или пока не торопиться?

Сейчас идет первое пленарное заседание, обсуждают интеллектуальную собственность, задачи, перспективы и пути развития. А в первых рядах мы увидели Юрия Припачкина — президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна — РАКИБ, наверное, у него в первую очередь надо спросить о биткоине.

Кто-то из крупных игроков решил зайти и скупить, насколько я знаю, на несколько сот миллионов долларов. Идет нормальный процесс с одной стороны накопления, с другой — подготовки к старту, я считаю, что в этом году выйдет на рынок достаточное число крупных проектов, связанных с использованием криптовалют как средства платежа, поэтому это будет видно

— Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

Юрий подчеркивает, что не является сторонником спекуляций биткоином и друзьям рекомендует держать в криптовалюте лишь часть средств — актив бесспорно перспективный.

Между тем, в числе спикеров на конференции указана Элина Сидоренко — в Госдуме она возглавляет межведомственную группу по оценкам риска обращения криптовалют.

К сожалению, приехать на конференцию Элина не смогла, однако поделилась своим мнением относительно скачка курса биткоина в личном

телеграм-канале: «Биткоин теперь халяльный, признаться, давно уже мусульманский мир ждал этой новости, что это даст рынку? В первую очередь — увеличение потенциальных приобретателей криптовалют в среднем на полтора миллиарда человек».

Интересная версия, однако сооснователь инвестиционного фонда «Криптобазар» Олег Иванов уверяет, что халяльность биткоина — просто шутка, а истинная причина роста курса для всех покрыта тайной.

Мало кто в мире найдется, кто действительно реально может рассказать, что происходит, а кто это знает, они навряд ли будут говорить просто на камеру

— Олег Иванов.

Одним словом, сейчас биткоин мало похож на ракету, устремленную в космос, он, скорее, черный лебедь, чья траектория полета неочевидна и трудно предсказуема. Вот наглядно: судя по этой длинной зеленой свече на биржевом графике, всего за день неизвестные купили биткоинов примерно на 150 миллионов долларов, это и вызвало десятипроцентный рост курса. Но, на фоне общего тренда на снижение стоимости, длящегося с начала года — даже такой крупный скачок не выглядит убедительным.

Главное, я считаю, пока что не продавать — для тех, кто уже купил, а покупать или нет — лично я считаю, что сейчас не лучший момент для покупки

— Вячеслав Пермяков, технический аналитик.

Технический аналитик Вячеслав Пермяков считает, что уверенно говорить о развороте рынка в сторону роста можно будет, когда стоимость биткоина вновь достигнет 10 или 11 тысяч долларов за 1 монету. Сейчас же, несмотря на резкий рост, на рынке царит опасная неопределенность.