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Спрос на российское оружие растет. Отечественные системы ПВО пользуются особой популярностью
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Спрос на российское оружие растет. Отечественные системы ПВО пользуются особой популярностью 

Вести.Ru 1 час назад
Более тысячи оружейных контрактов были заключены в 2017 году. Общий портфель заказов на российскую оборонную продукцию составляет 45 миллиардов долларов. И может вырасти еще. Так как отечественные системы вооружений доказали свою высочайшую эффективность в Сирийской Арабской Республике, что вызвало всплеск интереса к нему у иностранных покупателей, рассказал агентству РИА Новости глава «Рособоронэкспонта» Александр Михеев.
Примерно 30% всех заказов — комплексы ПВО и радиоэлектронные системы, а в прошлом году на это оружие пришлось 40% от всех новых контрактов, добавил Михеев.
Кстати, российское оружие способно конкурировать с иностранными аналогами не только благодаря своим выдающимся тактико-техническим характеристикам. Александр Михеев отметил, что отечественные поставщики предлагают еще и гибкие программы послепродажного обслуживания, а также готовы поделиться с покупателями некоторыми технологиями и развернуть на их территории лицензионные производства.
Напомним, в марте Владимир Путин заявил, что в 2017 году Россия поставила за рубеж оборонной продукции на сумму более 15 миллиардов долларов. Тем самым страна в очередной раз доказала, что по праву лидирует на мировом рынке оружия. Экспорт стабильно растет уже третий год, даже несмотря на «жесткие неконкурентные условия», в которых оказались российские поставщики, добавил президент.
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