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Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей к 9 мая
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Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей к 9 мая 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
10 тысяч рублей получат ветераны в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проект соответствующего постановления Правительства подготовил Минтруд.
Единовременную выплату планируется в мае-июне этого года раздать инвалидам и участникам ВОВ, постоянно проживающим в России, Литве, Латвии и Эстонии. На территории нашей страны выплачивать деньги ветеранам станет Пенсионный фонд и Минобороны. Жители Прибалтики смогут забрать выплату через консульские отделы. Им средства будут выплачиваться в евро по официальному курсу рубля на день формирования платежных документов. По подсчетам Минтруда деньги должны получить 102814 ветеранов. Источник
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