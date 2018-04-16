Ещё
Стали известны самые распространенные ошибки «Тотального диктанта — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны самые распространенные ошибки «Тотального диктанта — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве больше всего ошибок участники акции допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».
Участники «Тотального диктанта — 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый».
Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в формате добровольного диктанта прошла 14 апреля в тысяче городов мира. Автором текста стала писательница Гузель Яхина. В Москве «Тотальный диктант» написали более 20 тысяч человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Гидрографы ТОФ совместно с журналистами Приморского края примут участие в субботнике на маяке Басаргина Нефти Brent подорожала до $73 за баррель Новые санкции США обвалили рынок российских акций
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль462
Россия получила неожиданную поддержку87
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян388
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение