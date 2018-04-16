Стали известны самые распространенные ошибки «Тотального диктанта — 2018»

Москве больше всего ошибок участники акции допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».

Участники «Тотального диктанта — 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый».

Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, пишет агентство городских новостей «Москва».