В Москве больше всего ошибок участники акции допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».
Участники «Тотального диктанта — 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый».
Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в формате добровольного диктанта прошла 14 апреля в тысяче городов мира. Автором текста стала писательница Гузель Яхина. В Москве «Тотальный диктант» написали более 20 тысяч человек.