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Названы самые трудные для написания слова из «Тотального диктанта»
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Названы самые трудные для написания слова из «Тотального диктанта» 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
Московский координатор акции «Тотальный диктант» Мария Ровинская рассказала, при написании каких слов жители российской столицы ошибаются чаще всего.
«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник», — рассказала она Агентству городских новостей «Москва».
14 апреля в России прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»; в 2018 году столицей мероприятия стал Владивосток. В Москве «Тотальный диктант» написали более 20 тыс. человек.
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