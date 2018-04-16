Названы основные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте» 

Самыми сложными словами для москвичей в «Тотальном диктанте» стали «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом сообщило агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора акции Марию Ровинскую.
Слово «чересчур» некоторые написали раздельно или через дефис, «струганый» — с двумя «н», «палисадник» через «о» в первом слоге и «е» — во втором.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Она проходит на сотнях площадок в России и за рубежом. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах, «Тотальный диктант» писали более 227 тысяч человек по всему миру.