Весна тоже приходит на рынки криптовалют: обзор за неделю

На рынке криптовалют наметилась оттепель. Конец прошлой недели ознаменовался небольшим, но уверенным ростом стоимости основных криптовалют. Несмотря на предположения о том, что увеличение стоимости — не более чем результат пампа, рынок несколько оживился.

На смену нейтрально-негативным настроениям пришла новость о возобновлении регистрации пользователей на Bittrex. Напомним, возможность регистрации новых пользователей была приостановлена из-за невозможности регуляции общего объема сделок. Несмотря на заявленную представителями биржи готовность, количество желающих вступить в ее ряды все же смогло вывести ее из строя.

Общее настроение также подкрепляется решением 20 стран Европейского союза о начале работы по обмену опытом в сфере блокчейн-проектов и регуляции криптовалют.

Еще одним громким событием стала публикация новостей от площадки Gemini, согласно которым отныне перед их пользователями открывается возможность совершения сделок с блоками криптовалют. В список попали биткойин и эфир.

Стоит отметить, что причина оттаивания связана с завершением периода отчетности в США.

Bitcoin

Интересная новость пришла из Японии — компания GMO Internet заявила о возможности сотрудников получать заработную плату в биткойнах. Рассматривая положение цены, необходимо уделить внимание основным опорным уровням, часть которых берут начало еще до активного роста цены в конце 2017 года. Именно они сегодня представляют для криптосообщества особый интерес, поскольку с опорой на них может быть произведен разворот рынка. Несмотря на позитивные настроения, возможность дальнейшего снижения все же присутствует. После форсированного взлета цены, вполне вероятна коррекция.

Поведение цены по достижению стабильных уровней (синие линии) может стать сигналом для формирования дальнейшего хода. Резкий ценовой скачек отмечен на графике зеленым овалом. К наиболее вероятным вариантам дальнейшего движения цены можно отнести следующие:

Розовая ветка (наиболее вероятно) Криптосообщество ожидало рост цены, вполне вероятно, что биткоин сможет продемонстрировать подняться вверх. Однако вслед за ним последует коррекция, опорой для которой станет один из уровней.

Синяя ветка Поскольку в данный момент цена находится в небольшом флэте у стабильного уровня, вполне вероятно ослабление всплеска покупательской активности.

Bitcoin Cash

Прошлая неделя не привнесла ничего выдающегося в жизнь монеты. Bitcoin Cash вышла из сформированного ранее треугольника и опустилась к стабильным уровням, берущим начало из предновогоднего периода.

На графике зеленым овалом отмечен флетовый участок, в котором на протяжении достаточно длительного времени пребывала цена. Примечательно, что общий позитивный новостной фон смог вытолкнуть цену обратно к границе фигуры и линии сопротивления, однако этого импульса оказалось недостаточно для полномасштабной перемены. На текущей неделе, вполне вероятно, цена продолжит движение по нисходящей тенденции. В качестве опоры выступит уровень, ставший основой для флета.

Ethereum

Поддержкой Ethereum стал долгожданный релиз Golem, который, по некоторым оценкам, является одним из самых успешных проектов, привлекших средства для реализации через ICO. Еще одной опорой, поддерживающей интерес к криптовалюте, стало приобретение со стороны Coinbase кошелька эфириума (Cipher Browser).

Сейчас эфир совершает попытку пробить сопротивление общего нисходящего канала. Позитивная тенденция вполне может стать основой для продолжения роста. Вот следующие варианты движения цены:

Розовая ветка (наиболее вероятно) Заинтересованность покупателей вполне может оказать давление на медведей, повысив стоимость эфира. На пути роста просматривается сопротивление в виде стабильного уровня, образованного в период февральского падения цены.

Синяя ветка Отсутствие дополнительных стимулов может стать преградой для выхода за пределы канала. В данном случае, наиболее вероятен возврат до уровня флэта.

Litecoin

На прошлой неделе монета получила поддержку в виде анонса со стороны TenX о выпуске дебетовой карты, поддерживающей Litecoin. Общая положительная тенденция позволила монете вернуть себе 5 место в рейтинге криптовалют.

Подходя к концу образовавшегося треугольника, под воздействием хороших новостей, цена смогла вырваться из небольшого бокового движения по дну фигуры к его линии сопротивления. Примечательно, что рост был остановлен стабильным уровнем, который соединился с верхней гранью нисходящего треугольника. На текущей неделе вполне вероятно движение по розовой ветке (небольшой рост с последующим отскоком, целью которого может стать стабильный уровень. Он появился еще до стремительного роста монеты в конце 2017 года).

Представители монеты с гордостью сообщают о том, что Dash существенно обгоняет биткоин по уровню внедрения. Особое внимание уделяется растущему уровню популярности коина в Венесуэле.

Прошлая неделя для монеты прошла без особых потрясений, за исключением небольшого роста на фоне общей тенденции. Видны следующие варианты движения монеты в рамках этой недели:

Синяя ветка (наиболее вероятно) Стремление роста было ограничено стабильным уровнем, который был образован за счет февральского минимума. Определенный интерес к монете может стать основой небольшого продолжения роста с упором на следующий уровень.

Розовая ветка Отсутствие стимулов может стать концом формирования небольшого роста. Как следствие, цена оттолкнется от актуального уровня, с целью ухода к показателям предшествующего росту бокового движения.

Cardano

Прогноз для криптовалюты Cardano делает приглашенный эксперт, исполнительный директор компании Tugush Finance Павел Мальцев.

— Эта криптовалюта одна из самых обсуждаемых с конца 2017 года. Её популярность ожидаемо отразилась на её стоимости. Cardano сумела довольно быстро прорваться в пятерку лидеров самых капитализирванных блокчейн проектов.

Платформа Cardano имеет все необходимые характеристики, чтобы стать лидером к 2020 году. Cardano — проект нового поколения в сфере блокчейн технологий. Это его достоинство и его недостаток. Особенностью Cardano, которая станет ключевой для его развития в будущем, является возможность взаимодействия между собой всех блокчейн проектов. В текущей ситуации эта идея не может широко использоваться. Есть вероятность, что основной рост популярности Cardano произойдет именно в 2020 году, когда разработчики планируют полностью вывести платформу на режим самообеспечения. С ростом популярности платформы, ожидается и скачок в росте криптовалюты. Это не означает, что рост стоимости монеты внезапно остановится в этом году. Наоборот, валюта будет расти за счет повсеместного вливания денежных средств в рынок криптовалют из-за роста интереса как к криптовалютам в общем. Cardano первый блокчейн проект в основе которого научный подход. Проект привлек международную команду ученых и инженеров для грамотной разработки. В перспективе, такой подход приведет к более стабильной работе сети и, соответственно, поможет ей поддерживать свой статус одного из лидеров на рынке.

Самая высокая цена Cardano была зафиксирована 4 января 2018 года. Она составляла $1,28 при капитализации проекта чуть выше $30 млрд Учитывая, что после своей пиковой цены эта криптовалюта показала резкое падение на 400%, можно ожидать, что в ближайшее время Cardano будет медленно, но стабильно восстанавливаться.

Сейчас цена ADA колеблется в районе $0,21, и опираясь на то, что Cardano упорно показывал небольшой прирост всю прошлую неделю (более 40%), есть вероятность того, что этот рост продержится еще какое-то время. К тому же в конце апреля ожидается выход обновленной тестовой сети Cardano, что также скорее всего послужит сильным толчком для еще большего роста этой криптовалюты. Таким образом, даже если вы раньше не рассматривали Cardano в качестве многообещающего вложения, то сейчас самое время, чтобы присмотреться к этой криптовалюте и инвестировать в нее, пока ее цена находится на хорошем для покупки уровне.

Что дальше?

Наступившая оттепель, а также возвращение некоторых монет на уровни, соразмерные их положению до начала форсированного роста в конце 2017 года, может стать опорой для перехода рынка на сторону быков. Однако в данный момент составление выводов о возможностях перемены направления роста рынка не представляется возможным, ввиду неоднозначности причин, способствовавших росту.

текст: Евгения Лиходей, графики: Investing, фото: Unsplash