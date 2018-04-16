Банк России проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела»

Банк России 18 и 19 апреля с 10:00 до 13:00 проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела» — шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

«Главная цель проекта — рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

Так, участники мероприятия узнают, какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу, как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как современные банковские технологии помогают вести бизнес.

Продуктовый виджет

Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.