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Банк России проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела»
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Банк России проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела» 

Банки.ру 2 часа назад
Банк России 18 и 19 апреля с 10:00 до 13:00 проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела» — шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.
«Главная цель проекта — рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара», — отмечают в пресс-службе ЦБ.
Так, участники мероприятия узнают, какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу, как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как современные банковские технологии помогают вести бизнес.
Продуктовый виджет
От Банка России выступят представители службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Петр Петров (заместитель начальника информационно-аналитического управления) и Юрий Божор (начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности). Также поделятся знаниями и ответят на вопросы участников генеральный директор группы компаний «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, генеральный директор АНО «ЦФКП», член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Порошин, начальник управления рынка инноваций и инвестиций Московской биржи Денис Пряничников и главный специалист управления по развитию розничных клиентов Московской биржи Никита Карташев. Кроме того, предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые инструменты в своем бизнесе.
Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.
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