Оренбуржцы помогли собрать больше 3 млн рублей в «День заботы»

Жители Оренбурга и области помогли собрать больше большую сумму на помощь детям «отказникам» в акции «День заботы за день работы».

Китая, Турции, Нидерландов, Напомним, участники переводили однодневный заработок на оплату труда нянь, что ухаживают в больнице за детьми-сиротами. Пожертвования приходили не только из России , но и из Дании Японии , Индии, Казахстана ОАЭ и других зарубежных стран. В нашем городе инициатором акции выступил Благотворительный фонд «Наши дети 56» при поддержке родоначальника мероприятия — новосибирского фонда «Солнечный город».

Всего участниками стали 152 российских и зарубежных города, в том числе и Оренбург. Общая сумма сбора составила 3 229 539 рублей. Собранных денег хватит на оплату 23 068 часов работы профессиональных нянь в больницах. Денежные средства распределятся в зависимости от участия в акции и нуждаемости в специалистах. Уточним, что эта сумма в 2018 году стала рекордной. За три года, что существования акции, максимум составлял — 1 244 758 рублей.