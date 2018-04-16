Ещё
Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Согласована единая позиция по Сирии

Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 1,24% и составил 2148,13 пункта.
Индекс РТС просел на 1,12%, до 1092,11 пункта.
Акции компании "Русал" обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.
Стоимость акций компании к 6.05 мск спустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.
США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
Акции "Русала" обновили исторический минимум на фоне санкций США Курс доллара превысил 65 рублей Все футболисты сборной Южной Кореи получили бонусы за выход на ЧМ-2018
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией108
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз128
Россиянин уехал на дачу и пожалел5
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение