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Городскую акцию «Электровесна» организуют на территории школы №1367 в Текстильщиках
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Городскую акцию «Электровесна» организуют на территории школы №1367 в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Экологическая акция «Электровесна» соберет жителей района Текстильщики вблизи школы №1367 на улице Васильцовский Стан 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках акции можно будет сдать на переработку малогабаритную бытовую технику: чайники, фены, утюги, телевизоры, телефоны и зарядные устройства, оргтехнику, видеокассеты, а также батарейки, — сообщил представитель администрации школы.
Начало акции в 13.30. Адрес школы №1367: улица Васильцовский Стан, дом 6. (мю)
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