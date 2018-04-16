Городскую акцию «Электровесна» организуют на территории школы №1367 в Текстильщиках

Экологическая акция «Электровесна» соберет жителей района Текстильщики вблизи школы №1367 на улице Васильцовский Стан 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В рамках акции можно будет сдать на переработку малогабаритную бытовую технику: чайники, фены, утюги, телевизоры, телефоны и зарядные устройства, оргтехнику, видеокассеты, а также батарейки, — сообщил представитель администрации школы.

Начало акции в 13.30. Адрес школы №1367: улица Васильцовский Стан, дом 6. (мю)