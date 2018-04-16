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Звание почётного донора в России можно получить за три года
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Звание почётного донора в России можно получить за три года 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
Сдать кровь в России можно где угодно, независимо от места жительства, и каждая донация будет учтена благодаря федеральной информационной системе, которой пользуются почти все центры крови.
Для того, чтобы стать почётным донором, необходимо безвозмездно сдать кровь 40 раз или плазму 60 раз. Сдавать плазму или тромбоциты донор может по прошествии двух недель после последней донации, а крови как таковой — только каждые 60 дней.
«Доноры плазмы достаточно быстро получить звание почётного донора — после 60 донаций. Двадцать раз в год бесплатно сдают и через три года получают звание«, — рассказал „Парламентской газете“ заведующий отделением заготовки и фракционирования крови Центра крови ФМБА России Ярослав Глазов.
Почётный донор имеет право на ежегодные денежные выплаты и льготы, например, 50-процентную компенсацию оплаты за услуги ЖКХ. Потребность в данный момент в крови определённой группы можно узнать в Службе крови. Адреса и телефоны ближайших центров можно проверить на сайте «Я донор».
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