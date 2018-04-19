Ещё
Цена алюминия обновила максимум за 7 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Цена алюминия обновила максимум почти за 7 лет, никеля — более чем за 3 года 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алюминий продолжает дорожать на фоне введенных санкций США против "Русала", обновив максимум с июня 2011 года, цена никеля выросла до рекордной отметки более чем за три года, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.24 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 3,22%, до 2621,25 доллара, при этом в ходе торгов четверга цена достигала 2663,5 долларов — максимума с июня 2011 года. Цена фьючерсов на никель росла на 7,85%, до 16,492 тысячи долларов, в ходе торгов стоимость достигала 16,678 тысячи долларов — максимума с декабря 2014 года. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,41%, до 3,175 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов среды стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 2,11% — до 7022 долларов за тонну, алюминия — на 5,49%, до 2537 долларов, цинка — на 3,52%, до 3265 долларов за тонну.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
При том, что США не вводили санкции против производителей никеля, "рынки по-прежнему обеспокоены, что "Норникель", который связан с включенными в санкционный список "Русалом" и Олегом Дерипаской, также может столкнуться с санкциями", приводит агентство Рейтер слова аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Прайм: последние новости
ЦБ РФ обвиняет автора торговых стратегий для "Финама" в инсайде Цены на золото колеблются после публикации комментариев ФРС США в мае увеличат добычу сланцевой нефти на 125 тыс баррелей в день, до почти 7 млн - EIA
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя100
Российским банкам предложили новую систему платежей39
Япония отказалась от российского алюминия597
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию531
Тулеев уедет за границу91
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение