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«Ренессанс Кредит» снизил процент на остаток по «Дебетовой» карте
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«Ренессанс Кредит» снизил процент на остаток по «Дебетовой» карте 

Банки.ру 1 час назад
Теперь проценты по «Дебетовой» карте банка начисляются по ставке 7,5% годовых (ранее — 7,7%) на минимальный остаток по счету в течение месяца до 499 999,99 рублей, для остатка свыше 500 тыс. рублей включительно применяется ставка 6% годовых, как и прежде.
«Снижение ставки — вполне закономерное явление после очередного снижения ключевой ставки Центрального Банка, при этом банк незначительно снизил только максимальный процент. Отмечу, что на рынке наблюдаются и более значительное падение ставок в среднем на 0,5 процентного пункта», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Остальные тарифы по обслуживанию карты не менялись.
Продуктовый виджет
В апреле по программе «Простые радости» повышенные баллы (5%) начисляются в категориях «Товары для дома», «Сад и огород», а потратить их можно на покупки в категории «Автоуслуги» (ремонт, СТО, запчасти и аксессуары, автомойки, шиномонтаж и т.п.).
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