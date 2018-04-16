«Ренессанс Кредит» снизил процент на остаток по «Дебетовой» карте

Теперь проценты по «Дебетовой» карте банка начисляются по ставке 7,5% годовых (ранее — 7,7%) на минимальный остаток по счету в течение месяца до 499 999,99 рублей, для остатка свыше 500 тыс. рублей включительно применяется ставка 6% годовых, как и прежде.

Екатерина Марцукова. «Снижение ставки — вполне закономерное явление после очередного снижения ключевой ставки Центрального Банка , при этом банк незначительно снизил только максимальный процент. Отмечу, что на рынке наблюдаются и более значительное падение ставок в среднем на 0,5 процентного пункта», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру

Остальные тарифы по обслуживанию карты не менялись.

Продуктовый виджет

В апреле по программе «Простые радости» повышенные баллы (5%) начисляются в категориях «Товары для дома», «Сад и огород», а потратить их можно на покупки в категории «Автоуслуги» (ремонт, СТО, запчасти и аксессуары, автомойки, шиномонтаж и т.п.).