Может ли российский рынок справиться с потрясениями? 

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Российский фондовый и валютный рынки начали новую неделю умеренным негативом. Угроза новых санкций сохраняется, да и в целом обстановка стабильнее не стала. Что ждать в ближайшие дни?Валютный рынок интересует всех гораздо больше, чем фондовый или долговой, поэтому начать стоит с него. Рубль сегодня дешевеет, однако снижение не очень сильное — в пределах полупроцента к доллару и евро.
Пока сильного давления на рубль не ощущается, хотя еще утром на индикативной сессии падение российской валюты составляла около 2%. Впрочем, если США объявят о новых санкциях и они окажутся существенными, рубль может начать слабеть. На фондовой секции ситуация смешанная. Основные «голубые фишки» находятся в минусе, но отдельные менее ликвидные бумаги демонстрируют смешанную динамику. Бумаги "ЛУКойла", "НОВАТЭКа", "Сбербанка" и "Газпрома" теряют в пределах 1%, но волатильность достаточно высокая, все меняется очень быстро. Судя по всему, до вечера ситуация кардинальным образом не изменится. Из бумаг второго эшелона стоит выделить "Магнит". Уже не первый день котировки откровенно держат и не дают им упасть. Крупные заявки на покупку просто не оставляют шансов. Кому понадобилось держать стоимость этой бумаг? Возможно, это акционеры и топ-менеджмент. К слову, ранее сообщалось, что KPI руководства торговой сети будет привязан к капитализации. Другой вопрос, что в бумагах «Магнита» уже практически нет инвесторов, поэтому и панических продаж ждать сложно. Бумага и так находится на дне. Тем не менее крупные спекулянты могут «наказать» акционеров, если, конечно, это они держат котировки. К слову, в бумагах «НОВАТЭКа» мы уже увидели нечто подобное. Компания сообщала, что практически всю прошлую неделю проводила выкуп собственных акций, но сегодня капитализация снижается на 1,65%. Что же касается ситуации в целом, стоит обратить внимание на долговой рынок, тем более что это основной рынок и настроения на нем определяют погоду на других площадках. Доходности ОФЗ постепенно снижаются, то есть мы не видим какого-то излишнего давления на ОФЗ, что не может не радовать, хотя ситуация может меняться так быстро, что делать выводы преждевременно.
Ситуацию на российских рынках прокомментировали в ЦБ РФ. Финансовый рынок РФ показал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений», заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений", — сказала она. Все так, но когда главная бумага рынка — Сбербанк — за день падает на 18%, это не совсем нормально. Хотя, надо признать, причины более чем весомые. Крупнейший банк страны кредитовал "РусАл", который фактически отключили от долларовой системы.