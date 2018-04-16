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Волонтеры Победы организовали Всероссийскую акцию «Улыбка Гагарина»
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Волонтеры Победы организовали Всероссийскую акцию «Улыбка Гагарина» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 37 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В День космонавтики, в рамках Всероссийской акции «Улыбка Гагарина» волонтеры Победы рассказали горожанам о героях-космонавтах. К акции присоединились добровольцы Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». В торгово-деловом центре «Гостиный двор» волонтёры предлагали хантымансийцам вспомнить о первом полете человека в космос, «улыбнуться как Гагарин» и сделать яркие фотографии. После этого каждый участник акции получил листовку с информацией о современных достижениях России в космосе и о современных космонавтах.
В акции приняло более 50 жителей города Ханты-Мансийска.
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