Волонтеры Победы организовали Всероссийскую акцию «Улыбка Гагарина» 

В День космонавтики, в рамках Всероссийской акции «Улыбка Гагарина» волонтеры Победы рассказали горожанам о героях-космонавтах. К акции присоединились добровольцы Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». В торгово-деловом центре «Гостиный двор» волонтёры предлагали хантымансийцам вспомнить о первом полете человека в космос, «улыбнуться как Гагарин» и сделать яркие фотографии. После этого каждый участник акции получил листовку с информацией о современных достижениях России в космосе и о современных космонавтах.
В акции приняло более 50 жителей города Ханты-Мансийска.