Биткоин незначительно подорожал, компания Samsung планирует использовать блокчейн

Investing.com — Биткоин и другие цифровые валюты незначительно подорожали в четверг после того, как южнокорейский гигант электроники компания Samsung (KS:005930) планирует использовать блокчейн-технологию для управления своей глобальной сетью поставок.

К 15:27 МСК биткоин подорожал на 0,48% и торговался на позиции $8132,00 на бирже Bitfinex. В декабре биткоин достиг исторического максимума близко к $20000, а в начале февраля его курс падал до $6000.

Для отслеживания поставок компания Samsung планирует использовать блокчейн-технологию, которая лежит в основе биткоина и других цифровых валют. По сообщению Bloomberg , при переходе глобальной сети поставок Samsung на технологию блокчейна компания сможет сэкономить до 20% стоимости поставок.

В то же время, согласно сообщения Bloomberg, инвестиционный банк Barclays (LON:BARC) PLC проводит оценку уровня заинтересованности клиентов, включая институциональных инвесторов, в открытии подразделения по торговле криптовалютами. Barclays сообщил, что на данный момент не планирует начинать торговлю цифровыми валютами.

«Мы постоянно отслеживаем развитие событий в мире цифровых валют и продолжаем вести диалог с нашими клиентами по поводу их запросов и намерений на этом рынке», — написал в сообщении электронной почты представитель Barclays Эндрю Смит

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что биткоин и другие цифровые валюты могут усилить безопасность глобальной финансовой системы.

Она сказала, что инструменты, которые лежат в основе биткоина, способны сделать операции в финансовом мире быстрее, дешевле и безопасней. Однако Лагард предупредила, что некоторые инциденты неизбежны.

Вторник является последним днем уплаты налогов в США . По мнению некоторых инвесторов, именно уплата налогов сдерживает инвестиции в криптовалюты в последние месяцы. Правительство США требует сообщать о наличии цифровых валют как об активе, который подлежит налогообложению.

Цены на другие криптовалюты тоже растут. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 0,93% до $517,11. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 2,94% и торговалась на позиции $0,67819. На момент написания статьи курс Litecoin повысился на 7,86% до $138,56.