Сделка между нерезидентом и агентом: в какой валюте вести учет счетов-фактур в журнале

Минфин ответил на обращение компании о том, какую валюту указывать в графах 14 и 15 журнала выпущенных и принятых счетов-фактур в двух конкретных ситуациях:

при выставлении счетов-фактур поставщиком-нерезидентом, действующим через представительство, организации-агенту в американских долларах; при перевыставлении агентом того же документа принципалу в указанной валюте.

В обоих случаях реквизиты граф 14 и 15 разрешено заполнять в инвалюте, если она есть в общероссийском классификаторе валют и если агентский договор содержит условия оплаты в долларах США.

ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 № 03-07-09/14548

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