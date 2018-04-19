Ещё
Московская биржа открылась ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,61% — до 2255,2 пункта, индекс РТС поднялся на 1,2% — до 1168,41 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о желании Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть Рубль подешевел к доллару и евро Жители Стамбула и Багдада вышли на акции протеста против ударов по Сирии
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300761
Болгария: спасибо России, но…349
РФ нашла способ поквитаться с США175
Российским морякам удалось сбежать с Украины153
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца218
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение