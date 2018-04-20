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Московская биржа открылась разнонаправленно
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Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300

Московская биржа открылась разнонаправленно 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,02% — до 2231 пункта, индекс РТС опустился на 0,3% — до 1149 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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