Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, разработки и нефтедобычи и холдинговых компаний.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite снизился на 0,38%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции LT Group Inc (PS:LTG), которые подорожали на 0,600 п. (3,21%), закрывшись на отметке в 19,300. Котировки JG Summit Holdings Inc (PS:JGS) выросли на 0,700 п. (1,11%), завершив торги на уровне 63,500. Бумаги Manila Electric Co (PS:MER) выросли в цене на 3,20 п. (0,99%), закрывшись на отметке 325,00.

Лидерами падения стали акции Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI), цена которых упала на 0,200 п. (4,06%), завершив сессию на отметке 4,730. Акции First Gen Corp (PS:FGEN) поднялись на 0,58 п. (3,43%), закрывшись на уровне 16,32, а PLDT Inc (PS:TEL) снизились в цене на 30,00 п. (2,04%) и завершили торги на отметке 1.440,00.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (129) превысило количество закрывшихся в плюсе (68), а котировки 49 акций практически не изменились.

Котировки акций Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 4,06%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 4,730.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,04%, или 0,60, достигнув отметки $1.348,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,41%, или 0,95, до $66,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,56%, или 1,13, до отметки $71,45 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,10% до 8,2877, а котировки USD/PHP повысились на 0,18%, достигнув отметки 52,060.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 89,29.