Самая маленькая страна Карибов: сколько стоит жить в уютном тропическом раю?

Бытует мнение, что Карибы — место сугубо для luxury-путешественников. На деле же в Карибский регион входят 30 стран: некоторые из них на грани выживания, другие имеют очень высокий уровень жизни. В целом назвать местные цены низкими нельзя. Но, к примеру, поездка на Багамы или в Доминикану обойдется дороже, чем на Ямайку Кубу или Гаити.

Давайте рассмотрим стоимость жизни на Карибах на примере одной из наиболее развитых стран региона — Сент-Китс и Невис

Франции, Великобритании и Источник: Prian.ru Сент-Китс и Невис — одно из 13 независимых государств Карибского региона, которое расположилось на двух одноименных островах. Всего на Карибах находятся 29 стран, среди которых есть владения США Нидерландов . Минимальная оплата труда в Сент-Китс и Невис высокая относительно других точек архипелага — почти 3 доллара в час, а средняя зарплата — порядка 1200 долларов в месяц. Потому и цены выше, чем, к примеру, на Кубе или в Доминикане.

Здесь ходит своя валюта: восточно-карибский доллар (XCD), но рассчитываться можно и более привычными долларами США. Да и основной язык — английский, потому с общением с местными жителями проблем не возникнет.

Расходы на проживание

Покупка жилья. Стоимость однокомнатных квартир на островах Сент-Китс и Невис начинается от 120 тысяч долларов, а небольшой домик обойдется примерно в 230-250 тысяч.

За 350 тысяч долларов вполне можно приобрести старую виллу с плантацией. И хоть за такие деньги состояние ее будет не лучшим, но зато в вашем распоряжении — большой участок, где вы можете организовать свое хозяйство.

Плюсом приобретения жилья на этих островах является возможность оформить второе гражданство в течение четырех месяцев после заключения сделки. Причем гражданство вместе с владельцем собственности получают также все члены семьи и родственники.

За последние 10 лет было выдано более 10 тысяч паспортов Сент-Китс и Невис. В программе участвовали граждане 127 стран, однако самые активные инвесторы — из Европы и Азии. А в 2014 году гражданство этой маленькой карибской страны получил Павел Дуров

Аренда жилья. Снять однокомнатную квартиру в Бастере — столице Сент-Китс и Невис — обойдется в 600-800 долларов в зависимости от района города. Трехкомнатную — в 1200-2000. Примерно такие же цены в Антигуа и Барбуде — буквально на 100-200 долларов дешевле.

Брать жилье в краткосрочную аренду также влетит в копеечку: самая дешевая комната — в районе 40-50 долларов за ночь.

Коммунальные платежи. За просторную квартиру (отопление, электричество, вода, вывоз мусора) готовьтесь отдавать ежемесячно в пределах 160-190 долларов. Домашний безлимитный интернет обойдется в среднем в 60-80 долларов.

Транспорт и связь

Общественный транспорт. На Сент-Китс и Невис развита сеть автобусов и маршрутных такси. Одна поездка обойдется в 0,5-2,5 доллара в зависимости от типа транспортного средства и дальности маршрута.

По побережью идет железная дорога, в каждом городе есть порты, самые крупные из которых — в Бастере на Сент-Китс и Чарлстауне на Невисе. Между островами государства можно без проблем перемещаться на пароме.

Авто. Арендовать машину стоит минимум 30 долларов в сутки в зависимости от марки и состояния авто. Базовая стоимость покупки автомобиля типа Volkswagen golf (двигатель — 1,4 литра) — 30 тысяч долларов. Литр бензина стоит 4 доллара.

Такси на островах тоже стоит дорого — только за посадку с вас возьмут в среднем 12 долларов.

Связь. На Сент-Китс и Невис действует три стандарта мобильной связи: GSM 850, GSM 900/1900 и TDMA, представленные четырьмя местными операторами. Повсеместно установлены таксофоны, из которых можно позвонить за границу. Карты для оплаты можно приобрести практически в любых магазинах и аптеках.

Минута разговора по мобильному телефону стоит порядка 0,3 доллара, а безлимитный мобильный интернет — 40 долларов. В стране также хорошо развита сеть интернет-кафе.

Еда и одежда

Супермаркеты. Цены на еду далеко не самые низкие, потому большой вопрос, что выгоднее: готовить самостоятельно или все же посещать местные кафе.

Средняя стоимость продуктов в магазинах Бастера:

Молоко (1 литр) — 3,5-4 доллара. Местный сыр (1 кг) — 6-12 долларов. Свежий хлеб (500 грамм) — 3-3,5 доллара. Яйца (12 штук) — 3-3,3 доллара. Куриная грудка (1 кг) — 8 долларов. Вода (1,5 литра) — 2,5 доллара. Вино (бутылка) — 15-20 долларов. Пиво — 2-4 доллара. Белый рис (1 кг) — 3 доллара. Помидоры (1 кг) — 3,5-4 доллара. Картофель (1 кг) — 2 доллара. Яблоки (1 кг) — 7-8 долларов. Апельсины (1 кг) — 4 доллара. Салат (1 головка) — 2 доллара.

Рестораны и кафе. Пообедать в недорогом кафе — порядка 10 долларов на человека. Причем, заглянув в заведение быстрого питания типа McDonalds , сэкономите вы несильно: комплекс вроде McMeal здесь обойдется в 9-12 долларов. Чтобы выпить капучино, приготовьте еще 4 доллара, а бутылочку Pepsi — 2 доллара. Ужин из трех блюд в более дорогом ресторане на двоих обойдется примерно в 65-70 долларов (без учета напитков).

Традиционные блюда на Карибских островах — морепродукты в различных вариациях в сопровождении овощей и риса. Но также местные жители охотно готовят птицу, свинину, баранину, горох и картофель. Десерты в основном фруктовые.

Одежда. Отправляясь на Карибы, помните, что многие страны здесь принадлежат к зоне беспошлинной торговли. Лучшие острова для шопинга — Барбадос , Ямайка, Антигуа, Аруба , Мартиника, Гранд Кайман.

Что касается Сент-Китс и Невис, стоимость одежды здесь не сильно отличается от европейских цен. К примеру, джинсы «Левайс» обойдутся в 50-70 долларов, обувь (фирменные кроссовки, кожаные туфли) — в 70-80 долларов, летнее платье — в 30-35.

Прочие расходы

Если помимо рабочих будней у вас останется время на себя, можете сходить в кино за 5,5-7 долларов и приобрести месячный абонемент в фитнес-клуб за 60-80 долларов в месяц. Большинство достопримечательностей здесь природные, потому их посещение не потребует особых затрат кроме транспорта.

За один визит к врачу, если у вас нет страховки, придется отдать 85-90 долларов.

Если вы захотите немного попутешествовать, побывав на разных островах Карибского региона, самый оптимальный способ — перелет. Ежедневных рейсов много, хоть и цены на них не самые низкие. К примеру, за каждый перелет между Малыми Антильскими островами придется отдать в районе 100 долларов. Билет из Сент-Китс в Антигуа стоит порядка 120-140 долларов, а в Невис — 80-90, хотя дорога займет в первом случае 30 минут, а во втором — всего 15.

Итак, если вы решили некоторое время пожить на Карибах — к примеру, в Сент-Китс и Невис, учтите, что за шикарные природные пейзажи и относительную уединенность благодаря низкой плотности населения придется немало заплатить. При условии, что вы снимаете однокомнатную квартиру, питаетесь попеременно то в недорогих кафе, то дома, пользуетесь общественным транспортом и не забываете о развлечениях — в месяц вам потребуется порядка 1200-1400 долларов.