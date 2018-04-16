В Нальчике назвали возможные причины пожара на рынке 

НАЛЬЧИК, 16 апр — РИА Новости. Причиной пожара на рынке в Нальчике могло стать замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.
Утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на второй павильон. В 09.08 мск пожар был локализован, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
"По оценкам специалистов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки", — говорится в сообщении.