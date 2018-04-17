Возможно, Трамп «попал», но явно не по рынкам

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика» Прямые участники субботнего ракетного обстрела Сирии и специалисты по-прежнему расходятся во мнениях об эффективности и целях этой странной военной операции. Однако уже можно уверенно утверждать, что «особого впечатления на финансовые рынки в конечном счёте эти удары не произвели: ракеты попали куда угодно, только не в рынок», — говорит шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв

"Двух дней до понедельника инвесторам хватило, чтобы осмыслить итоги — и как результат, мировые фондовые биржи «издали вздох облегчения», открыв неделю «гэпом» вверх по основным индексам и многим бумагам. Американский индекс широкого рынка S&P500 и вовсе ко вторнику обновил максимум с 27 марта, преодолев непроходимую за предыдущие 2 недели границу-сопротивление 2670 единиц. Французские и немецкие индексы чувствуют себя уверенно, совершая незначительные колебания вблизи максимумов последних 2 месяцев. Золото отступило от свежепоказанного годового пика в 1365 долл/унция на более привычные в последнее время уровни в районе 1345 долл/унция. Расклад на международном валютном рынке после обстрелов Сирии не изменился: доллар США и без того не пользовался на нём популярностью. Набравшая немного веса к началу апреля американская валюта, в последние 2 недели снова снижается: EUR/USD переписал сегодня максимум прошлой недели и торгуется выше 1.24, GBP/USD только что обновил максимум этого года, показанный в январе и торгуется к моменту выхода материала почти по 1.44, то есть приближается совсем вплотную уже к уровням «до брекзита». И даже австралийский доллар, снижавшийся активно весь февраль и март, смог оттолкнуться от красиво прорисованной технически нижней границы восходящего 2-летнего канала и с 10 апреля растёт. Среднесрочно с начала прошлого 2017 года доллар потерял к корзине валют уже более 10%, из-за «торговых войн» и оттока части хранившегося в долларах капитала в другие валюты и активы на фоне относительно медленного подъёма ставок ФРС по сравнению с завышенными ожиданиями ещё с 2015 года ожиданиями рынка. В России доллар уже снова по 60.5-61.5 руб, то есть восстановились вполне разумные котировки после напугавшего многих пика почти в 65 рублей неделей раньше, сразу после введённых санкций. Неудивительно, что на отметке в 65 рублей доллар надолго не задержался: такая цена выглядела совершенно нелепой и неуместной при нефти в $72 за баррель, тогда как те же 65 рублей мы наблюдали в последний раз при нефти в 1,5 раза дешевле, по $48 за баррель, и ещё до всех соглашений ОПЕК. Скорее всего, в России доллар и дальше будет колебаться, не переходя больше верхней границы в 63-63,5 рубля максимум, и постепенно опускаясь в район к 60 рублям за доллар или ниже. Даже существенно «побитый» геополитической напряжённостью и санкциями против российских бизнесменов российский индекс Мосбиржи, если смотреть на вещи объективно и расчётливо — скорректировался вниз на прошлой неделе на вполне нормальные 216 единиц до 2065 в нижней точке — после 4-летного роста почти на 1200 единиц с марта 2014 года. В целом, пока это даже нельзя назвать какой-то огромной по величине коррекцией. Причём к концу прошлой недели и сам индекс, и многие бумаги уже прилично отскочили, торгуясь выше, а после сообщений о ракетном обстреле — сделали «гэп» вниз на 20 единиц, в моменте опускались на 30 единиц до 2144, и во вторник уже снова торгуются по 2175. Чемпион российского рынка по скорости роста и такая ликвидная эталонная бумага как «Сбербанк», флагман и флаг банковского сектора, доходившая в феврале этого года по цене до 285 рублей за акцию — опускалась вчера ниже 200 рублей, и вполне может опуститься по инерции ещё. Но не будем забывать, что с 2015 года она поднялась в цене с 55 рублей, то есть более чем в 5 раз и в какой-то момент стала классическим перекупленным «пузырём», так что и здесь санкции и вся эта ситуация стали скорее всего «спусковым крючком» для давно назревшего обвала стоимости бумаги, был бы повод — в ближайшее же время на «Сбер» снова и по более «справедливой» цене найдутся снова покупатели. В то же время показателем не слишком-то серьёзного влияния произошедших событий на рынок может служить динамика намного более стабильных в принципе бумаг «Газпрома», уже несколько лет колеблющиеся в цене между уровнями в 120 и 160 рублей по большей части. К началу прошлой недели они торговались по 140 рублей, «обвалились» только лишь до 128 рублей, уже на следующий день отросли обратно, доходили в цене до 147 рублей, то есть торговались выше прошлого понедельника, и опять колеблются чуть выше всё тех же 140 рублей за акцию. То есть, с ними по большому счёту не произошло вообще ничего за эти 2 недели примечательного, как и с некоторыми другими не перекупленными и не переоцененными до этого излишне активами — что подтверждает идею о достаточно разумной вполне вменяемой коррекции цен в целом по нашей бирже. "Сухой остаток" в военном и в политическом плане после операции США, Британии и Франции выглядит нелепо и странно — но возможно, именно такая цель и ставилась? Показать воинственной части американского истеблишмента — решимость, и что «Трамп не агент Кремля». Актуально, на фоне валящихся со всех сторон на Трампа самых разных обвинений, от которых он уже устал отбиваться в Твиттере, где публикации Трампа с фамилиями Коми, Мюллер и разными ругательными словечками в адрес его оппонентов появляются по нескольку раз на дню: чаще чем про экономику или про внешнюю политику. Избирателям перед осенними выборами в Конгресс — была цель показать готовность «отстаивать демократические принципы» по всему миру, «силу Америки» и нетерпимость к «диктаторам и чудовищам», каковым им представляют Башара Асада. России и Ирану, а заодно и Китаю, который поддерживал их в Совбезе ООН — указать на «их место» в картине «многополярного мира», сирийские власти — припугнуть. А заодно и отстрелять боезапас «Томагавков», произведённых 40 лет назад и выбить новые военные бюджеты. После чего, не исключается, всё-таки «победоносно» уйти из Сирии и прекратить поддерживать там группы боевиков, фактически уже всё равно почти добитых и обречённых на поражение. Если и можно сказать, что Трамп «попал», то в самом широком толковании этого богатого смыслами русского слова. Если же говорить о том, что он «попал» конкретно и куда-то, то пользуясь терминологией известного мультфильма про Пятачка и Винни-Пуха, «попал» Трамп явно не в шарик. Как и положено при боевых действиях, данные сторон разнятся кардинально. Минобороны России и сирийские власти сообщили о перехвате 71 ракеты из 103 или из 105 ракет, об отсутствии потерь как среди гражданского населения, так и среди солдат сирийской армии, и что в ходе обстрела не пострадал ни один самолёт или вертолёт, а удары пришлись в основном по пустым складам и зданиям лабораторий — и что более 30 попавших в цель ракет были выпущены всего лишь по 3 сравнительно небольшим по размеру целям. Дональд Трамп на следующий день после операции заявил, что она была сокрушительной и успешной, а выступая вчера вечером, заявил: «Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну» (цитируем по CNN). Он добавил, что несмотря на заявления сирийской стороны, каждая крылатая ракета поразила цель — по крайней мере, так ему сообщили в Министерстве обороны США. Следов запуска французских ракет вообще не обнаружили российские специалисты, а следов или свидетелей собственно «химической атаки» не смогли обнаружить к сегодняшнему дню на месте журналисты американского телеканала One America News Network — достаточно консервативный канал, по большей части поддерживающий Трампа. Также вообще никому не понятно — как, якобы подозревая наличие на складах запасов химического оружия, по ним можно было наносить удары, не заботясь о рисках заражения. Очевидно, все «ястребы» прекрасно осведомлены, что никакого химического оружия у Асада давно нет. Посмотрим, дадут ли теперь высказаться определённо на эту тему экспертам из Организации по запрещению химического оружия, которые судя по сообщениям всё-таки уже на месте — и смогут ли они нормально провести анализ грунта, или им придётся признать, что все возможные следы как раз и уничтожены обстрелами. Так или иначе, в течение ближайших 10 дней вплоть до заседания Совета управляющих ЕЦБ 26 апреля, динамику мировых рынков будет по-прежнему определять, скорее всего не экономика, а политические «твиты» Трампа, высказывания мировых лидеров и ведущих западных СМИ по Сирии и по теме санкций и прочая геополитика.Рубль и российский рынок будут постепенно приходить в своё нормальное состояние и будут внимательно следить за судьбой законопроекта в Конгрессе США о возможном запрете на покупку новых российских облигаций для американских инвесторов. Скорее всего, законопроект вообще не будет принят, так как внесён он «не теми» людьми, и на проект дано отрицательное заключение Минфина США. Но даже если допустить, что этот проект мог бы пройти, речь в нём идёт лишь о новых российских бумагах. И весьма сомнительно, чтобы держатели «старых» бумаг, купленных ими в последние несколько лет ради высокой доходности, которую эти бумаги исправно обеспечивают, поспешили с этими «старыми» бумагами расстаться. Зачем, если закон этого вовсе не требуют, покупали многие инвесторы их на пике кризиса, или в начале выхода из кризиса — а обеспечены эти бумаги ни много ни мало 5-ми по величине в мире золотовалютными резервами более $450 млрд, так что ни у кого нет сомнений в способности правительства России и дальше платить по этим бумагам обязательные положенные хорошие проценты".