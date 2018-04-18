Стало известно, у кого выросла зарплата в Алтайском крае

Зарплата у жителей Алтайского края за первые два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в реальном выражении на 10,7%, в номинальном — на 12,7%.

По данным Минэкономразвития, она составляет 22,9 тыс. рублей. Наибольший рост был зафиксирован в таких сферах, как здравоохранение (124,3%), образование (123,4%), культура, спорт, организация досуга и развлечений (1,5%), в частности в деятельности библиотек, музеев, архивов (в 1,7 раза).

Выросла зарплата и в сфере сельского хозяйства (на 12%), в металлургическом производстве (на 24,4%).

Как заявляют эксперты, 21 сфера экономической деятельности может похвастаться зарплатой выше среднекраевого показателя.