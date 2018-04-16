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Центробанк снял ограничения на повышение ключевой ставки
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Центробанк снял ограничения на повышение ключевой ставки 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев, передаёт ТАСС.
«Мы говорим, что мы подойдём до точки нейтрализации. Дальше в зависимости от прогноза инфляции, от того, как будут развиваться краткосрочные тренды, уже снимается то, которое было ограничение на повышение ставки», — сказал Дмитриев.
По его словам, в зависимости от уровня инфляции Центробанк может принять решение как о повышении, так и о снижении ключевой ставки. На данный момент она установлена на уровне 7,25 процента.
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