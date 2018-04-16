Центробанк снял ограничения на повышение ключевой ставки

Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев, передаёт ТАСС.

«Мы говорим, что мы подойдём до точки нейтрализации. Дальше в зависимости от прогноза инфляции, от того, как будут развиваться краткосрочные тренды, уже снимается то, которое было ограничение на повышение ставки», — сказал Дмитриев.