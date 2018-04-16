Ещё
Продажи игрушек из «Магнита» в Краснодаре растут не по дням а по часам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продажи игрушек из «Магнита» в Краснодаре растут не по дням а по часам 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Продажи игрушек из "Магнита” в Краснодаре растут не по дням, а по часам.
С начала года в Краснодаре на Юле появились десятки объявлений о перепродаже игрушек в кружках, буклетов и наклеек, которые жители города получили по акции «Маленькие герои ищут друзей» торговой сети «Магнит», стартовавшей 13 декабря 2017 года. Торговая сеть предложила лояльным покупателям собирать наклейки и получать за них игрушки в кружках с героями популярных мультфильмов DreamWorks с большой скидкой.
Интерес к акции оказался таким высоким, что за 3,5 месяца количество объявлений о продаже игрушек в кружках на Юле увеличилось в 44 раза, а буклетов с наклейками — в 18 раз. Пик продаж пришелся на начало апреля.
По акции «Магнита» игрушку можно было купить за 80 наклеек по цене 99 рублей. На Юле маленьких героев перепродавали гораздо дороже. А в Краснодаре средняя стоимость перепродажи игрушек и вовсе оказалась самой высокой по стране. Жители города просили за игрушку в кружке в среднем 2 448 рублей, что на 43% дороже средней стоимости товара по стране.
Для сравнения, в столице игрушку предлагали в среднем за 2 063 рубля. А самые низкие цены на игрушки оказались в Самаре (1 206 рублей), Екатеринбурге (976 рублей), Пензе (897 рублей) и Санкт-Петербурге (844 рубля). Буклеты с заполненными наклейками продавали в среднем в 6 раз дешевле.
Несмотря на то, что акция завершается уже 17 апреля, краснодарцы продолжают продавать игрушки на Юле, сообщила команда сервиса.
АиФ — Юг: последние новости
Пассажир рейса Краснодар-Стамбул не задекларировал свыше 28 тысяч долларов В Анапу на лечение доставили девочку, которой пьяная мать откусила губу Правительство решило закрыть игровую зону Азов-Сити до конца 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии324
Федеральный канал опозорился с Сирией73
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз101
«Грязная сторона раскованного поведения»35
«Врата» в Крым за 32 миллиарда140
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение