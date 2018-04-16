Продажи игрушек из «Магнита» в Краснодаре растут не по дням а по часам

Продажи игрушек из "Магнита” Краснодаре растут не по дням, а по часам.

С начала года в Краснодаре на Юле появились десятки объявлений о перепродаже игрушек в кружках, буклетов и наклеек, которые жители города получили по акции «Маленькие герои ищут друзей» торговой сети «Магнит», стартовавшей 13 декабря 2017 года. Торговая сеть предложила лояльным покупателям собирать наклейки и получать за них игрушки в кружках с героями популярных мультфильмов DreamWorks с большой скидкой.

Интерес к акции оказался таким высоким, что за 3,5 месяца количество объявлений о продаже игрушек в кружках на Юле увеличилось в 44 раза, а буклетов с наклейками — в 18 раз. Пик продаж пришелся на начало апреля.

По акции «Магнита» игрушку можно было купить за 80 наклеек по цене 99 рублей. На Юле маленьких героев перепродавали гораздо дороже. А в Краснодаре средняя стоимость перепродажи игрушек и вовсе оказалась самой высокой по стране. Жители города просили за игрушку в кружке в среднем 2 448 рублей, что на 43% дороже средней стоимости товара по стране.

Для сравнения, в столице игрушку предлагали в среднем за 2 063 рубля. А самые низкие цены на игрушки оказались в Самаре (1 206 рублей), Екатеринбурге (976 рублей), Пензе (897 рублей) и Санкт-Петербурге (844 рубля). Буклеты с заполненными наклейками продавали в среднем в 6 раз дешевле.

Несмотря на то, что акция завершается уже 17 апреля, краснодарцы продолжают продавать игрушки на Юле, сообщила команда сервиса.