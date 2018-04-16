Снижение депозитов — новый шанс для развития ИИС

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика» Снижение ставок по депозитам заставляет россиян искать более доходные финансовые инструменты. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) вполне могут стать массовой альтернативой вкладам. Дополнительную популярность должно обеспечить создание системы страхования, а также развитие брокерами дистанционных сервисов, считает Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития.

Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития

Появление в 2015 году индивидуальных инвестиционных счетов стало попыткой российских властей создать простой и надежный механизм перевода средств населения на рынок ценных бумаг. Расчет понятен: сбережения граждан — внутренний источник «длинных» денег, которые так необходимы для устойчивого роста экономики. Чтобы люди как следует «распробовали» новинку, режим ИИС дополнили правом на получение специального вычета по НДФЛ: либо в форме 13-процентного бонуса, рассчитанного от суммы ежегодного взноса на счет, либо в форме освобождения от налогов полученного инвестиционного дохода. Однако время для выхода нового продукта было выбрано не очень удачное. Отечественная экономика переживала острую фазу кризиса, и ЦБ пошел на резкое повышение ключевой ставки, которая потянула за собой вверх ставки по банковским вкладам. Доходность ИИС в тот момент казалась не настолько привлекательной, чтобы составить конкуренцию депозитам: граждане несли накопления в банки под двузначный процент и не видели причин поступать иначе. Поэтому, несмотря на активную пиар-кампанию, индивидуальные инвестсчета поначалу пользовались спросом лишь среди опытных трейдеров. Первый всплеск массового интереса к ИИС произошел в 2016 году, когда владельцам счетов пришли первые налоговые вычеты. Сомневающиеся смогли убедиться, что государство играет по правилам. Заработало «сарафанное радио», которое часто бывает не менее эффективным, чем прямая реклама. Как следствие, к концу года количество ИИС почти удвоилось, причем открывать их начали даже те, кто раньше вообще не работал с брокерами. А сейчас мы проходим еще один пик популярности ИИС. Инвесторы «первой волны» выводят со своих счетов средства без потери налоговых льгот, заработав за трехлетний период 25 — 40%. Цифры выглядят еще интереснее, если учесть, что ставки по вкладам давно повернули вспять: депозиты из инструмента сохранения капитала фактически превращаются в способ его потери. Но победное шествие ИИС сдерживают несколько факторов. Наверное, главный из них — консерватизм вчерашних вкладчиков, их неготовность рисковать. Поэтому важнейшим шагом для развития рынка частных инвестиций, без сомнения, станет создание специальной системы страхования, которая позволит защитить граждан от мошенничества. Законодатели предлагают считать наступлением страхового случая по ИИС аннулирование лицензии брокера, управляющего, депозитария, кредитной организации, а также введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя. Этого будет достаточно, чтобы оградить владельцев ИИС от недобросовестных брокеров. Но, конечно, инвестиционные риски никто застраховать не сможет. Поэтому оптимальным решением для начинающего инвестора станет покупка на счет надежных бумаг. Например, облигации федерального займа (ОФЗ), которые позволяют заранее спрогнозировать, на какой размер прибыли можно рассчитывать. Очень часто ОФЗ называют образцом безрисковой доходности, ведь приобретая эти ценные бумаги, инвестор, по сути, напрямую дает деньги в долг Минфину. Еще одно препятствие на пути развития системы индивидуальных инвестиционных счетов — кажущаяся сложность работы с ними. В действительности дело обстоит с точностью до наоборот: ИИС открывается буквально за 10 минут, а управлять им позволяют удобные и функциональные дистанционные сервисы. К тому же, если разбирать случай с покупкой трехлетних ОФЗ, от инвестора потребуется совершить лишь одну сделку, после чего он может «забыть» о бумагах до наступления срока их погашения. Среди профессиональных участников фондового рынка разворачивается нешуточная конкуренция за клиентов. Шанс одержать победу будет у тех, кто предложит лучший сервис, разработает удобные веб-сервисы и личные кабинеты, современные мобильные приложения. Развитие дистанционных каналов, очевидно, позволит продавать услугу даже жителям тех населенных пунктов, где у брокера нет стационарного офиса. И в этом свете определенные преимущества есть у крупных розничных банков: большие базы проверенных клиентов, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством, позволяют продавать им электронный продукт очень быстро — нужна простая электронная подпись. На сегодняшний день очевидно, что индивидуальные инвестиционные счета — это не бесполезная игрушка брокеров, а серьезный финансовый инструмент, который уже сформировал трехлетнюю историю и начинает жить своей жизнью. Есть шанс, что именно благодаря ИИС многие наши сограждане смогут открыть для себя мир инвестиций.