В майские праздники из Москвы в Самару можно будет доехать за 999 рублей

Сообщается, что до 23 апреля можно будет купить билет на поезд 050М Москва Самара в купе за 999 рублей. В акции участвуют даты проезда с 30 апреля по 15 мая.

С 24 по 28 апреля специальный тариф по акции действует на купейные вагоны поезда 138Й Москва — Самара. В акции участвуют даты проезда со 2 по 15 мая.

Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах, сообщили в РЖД. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.