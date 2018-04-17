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В майские праздники из Москвы в Самару можно будет доехать за 999 рублей
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В майские праздники из Москвы в Самару можно будет доехать за 999 рублей 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Фото: Северный Вестник
Сообщается, что до 23 апреля можно будет купить билет на поезд 050М Москва — Самара в купе за 999 рублей. В акции участвуют даты проезда с 30 апреля по 15 мая.
С 24 по 28 апреля специальный тариф по акции действует на купейные вагоны поезда 138Й Москва — Самара. В акции участвуют даты проезда со 2 по 15 мая.
Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах, сообщили в РЖД. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
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