Спрос на туры по России на майские праздники вырос на 20%

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В этом году спрос на российские направления в период майских праздников вырос примерно на 20%. Туроператоры не связывают апрельский рост спроса на внутренние направления с ослаблением рубля», — говорится в сообщении.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пояснил, что путевки покупают те туристы, которые ранее планировали свой отдых в России

«Отчасти всплеск связан с погодными условиями — во ряде регионов потеплело, и многие задумались о том, чтобы провести праздники вне дома», — пояснил он.

В АТОР отметили, что ослабление рубля может дать российским курортам дополнительный приток туристов на майские праздники, но произойдет это не раньше, чем через 7-10 дней при условии сохранения высокого курса международных валют по отношению к рублю.

Сообщается также что наибольшим спросом у туристов в этом году пользуются заезды на первые майские праздники. Это касается как приморских, так и экскурсионных направлений.