Спрос на туры по России на майские праздники вырос на 20% 

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В этом году спрос на российские направления в период майских праздников вырос примерно на 20%. Туроператоры не связывают апрельский рост спроса на внутренние направления с ослаблением рубля», — говорится в сообщении.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пояснил, что путевки покупают те туристы, которые ранее планировали свой отдых в России.
«Отчасти всплеск связан с погодными условиями — во ряде регионов потеплело, и многие задумались о том, чтобы провести праздники вне дома», — пояснил он.
В АТОР отметили, что ослабление рубля может дать российским курортам дополнительный приток туристов на майские праздники, но произойдет это не раньше, чем через 7-10 дней при условии сохранения высокого курса международных валют по отношению к рублю.
Сообщается также что наибольшим спросом у туристов в этом году пользуются заезды на первые майские праздники. Это касается как приморских, так и экскурсионных направлений.
Глубина продаж майских внутренних туров остается на прошлогоднем уровне. С наибольшей глубиной туристы бронируют черноморские курорты, самая короткая глубина продаж у Подмосковья, а также коротких автобусных туров.
«По фактическим продажам туров лидирует Краснодарский край (Сочи). Далее в рейтингах популярных направлений на майские праздники, составленным туроператорами по фактическим продажам туров, следуют Крым, Кавказские минеральные воды (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), Абхазия, Подмосковье (это направление еще поднимется в рейтинге ближе к праздникам) и Санкт-Петербург», — рассказали в ассоциации.