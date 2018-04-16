Bloomberg: антироссийские санкции подстегнут цены на нефть

Bloomberg: для цен на нефть не так страшен удар по Сирии, как санкции против России и Ирана

Учитывая, что Сирия с начала гражданской войны не экспортирует нефть, авиаудары западных стран вряд ли серьёзно скажутся на нефтяных котировках, пишет Bloomberg . В свою очередь, цены на нефть могут сильно вырасти, если США примут новые санкции против России Ирана , тем более если они будут направлены против конкретных компаний, отмечает автор статьи.

Рост напряжённости на Ближнем Востоке уже вызвал подъём цен на нефть, и они могут стать ещё выше, пишет журналист Bloomberg Джулиан Ли. Однако, чтобы цены на самом деле серьёзно выросли, США должны предпринять шаги против ключевых сторонников Сирии: России и Ирана.

С самого начала гражданской войны Сирия не экспортирует нефть, а, наоборот, поставляет её из Ирана. Поэтому удары по Сирии и не могут принести какого-либо ущерба нефтяным поставкам. Однако Дональд Трамп подумывает о санкциях в адрес Ирана и недавно ввёл новые меры против россиян.

Впрочем, они, наоборот, укрепили российский нефтегазовый сектор: доходы от экспорта нефти выросли, а в рублёвом эквиваленте баррель нефти стал на 14% дороже. Издержки нефтедобывающих предприятий уменьшились из-за обесценивания рубля, поэтому и не удивительно, что они укрепили свои позиции.

«Вопрос в том, будет ли такая удача долгой. Путин может посчитать, что запрет на ведение бизнеса с российскими нефтяными компаниями принесёт мировым нефтяным рынкам слишком большой разлад, чтобы переживать по этому поводу. И он может быть прав», — пишет автор статьи.

Россия экспортирует в день больше нефти и нефтепродуктов, чем любая другая страна, за исключением Саудовской Аравии . И четверть чистой нефти идёт в Китай . Санкции против российского нефтяного сектора пока не повлияли на текущее производство, а затронули лишь инвестиции в будущую добычу и разработку новых месторождений.

Однако новые меры всегда могут быть приняты не против совместных проектов, против конкретной компании или групп компаний. Как предполагает автор статьи, наиболее вероятный кандидат для этого «Роснефть» . Хотя её может спасти то, что она поставляет по-настоящему большие объёмы нефти на рынок и что почти 40% её акций принадлежат иностранным компаниям.

И всё же вариант введения санкций против российских нефтяных компаний нельзя сбрасывать со счетов. Если их введут в скором времени, то момент получится не очень хорошим для этого. Поставки нефти сократились по инициативе ОПЕК , из-за проблем у Венесуэлы и сокращения добычи в Мексике