Ещё
Рубль отреагировал на отказ США от новых санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

Рубль дорожает на новостях по санкциям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рубль после утреннего снижения к доллару и евро резко вышел в плюс на сообщениях о том, что в ближайшее время США не будут вводить новых санкций против России, свидетельствуют данные торгов.
Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.49 мск среды снижался на 0,21 рубля — до 61,35 рубля, курс евро — на 0,27 рубля до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
С утра в среду доллар повышался до 61,98 рубля, евро — до 76,6 рубля.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Акции "Русала" взлетели на 9,4% на росте цен на алюминий, заявил аналитик МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на 2018-2019 годы Гузель Яхина прочитала "Тотальный диктант"
 Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти59
США разместили в Греции ядерное оружие382
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда24
Украина показала поставленные из Польши БМП146
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение