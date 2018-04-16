Трамп насобирал десятки миллионов долларов на второй срок

Американский лидер Дональд Трамп собрал уже свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Об этом агентству ТАСС сообщили его представители из комитета по сбору средств в фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».

В заявлении говорится, что за первый квартал этого года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 миллионов долларов. Помимо этого, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 миллиона долларов, при этом расходы составили 3,9 миллиона долларов.

В частности, 650 тысяч долларов было потрачено на изготовление бейсболок красного цвета с надписью Make America Great Again, а также прочих сувениров с символикой и избирательными лозунгами.

Еще 2,2 миллиона долларов были потрачены на рассылку миллионов писем избирателям с просьбой внести пожертвования в фонд Трампа.