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Трамп насобирал десятки миллионов долларов на второй срок
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Трамп насобирал десятки миллионов долларов на второй срок 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский лидер Дональд Трамп собрал уже свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Об этом агентству ТАСС сообщили его представители из комитета по сбору средств в фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».
В заявлении говорится, что за первый квартал этого года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 миллионов долларов. Помимо этого, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 миллиона долларов, при этом расходы составили 3,9 миллиона долларов.
В частности, 650 тысяч долларов было потрачено на изготовление бейсболок красного цвета с надписью Make America Great Again, а также прочих сувениров с символикой и избирательными лозунгами.
Еще 2,2 миллиона долларов были потрачены на рассылку миллионов писем избирателям с просьбой внести пожертвования в фонд Трампа.
Как отмечает ТАСС, Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в день инаугурации 20 января 2017 года. Как отметили тогда аналитики, до него так не делал ни один президент США. Обычно американские лидеры начинают свою избирательную кампанию через два года после прихода к власти.
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